Fresella integrale alla marinara

Troppo caldo, poca voglia di mettersi ai fornelli, ma anche di mangiare piatti fumanti... e allora ecco che ci viene in soccorso la regina indiscussa dell'estate: la fresella.

Ottima con mille condimenti diversi, oggi ve ne suggeriamo una versione semplicissima 'alla marinara', utilizzando come base una fresella integrale ciabatta (ma potrete usare anche una classica, tonda)

Non occorrerà certo darvi una vera ricetta, ma solo qualche consiglio per portare in tavola un piatto fresco e buonissimo, senza stress.

Condite ogni fresella integrale ciabatta con 3 o 4 pomodorini piccadilly che avrete prima lavato, asciugato e tagliato in tre o quattro parti. Aggiungete 4 olive nere di Gaeta denocciolate e 2 filetti di alici sotto sale spezzettati (che avrete prima sciacquato molto delicatamente per dissalare). Infine condite con un pizzico di sale, una spolverata di origano e un bel filo d'olio extravergine di oliva.

Come abbiamo già detto, queste freselle sono semplicissime da preparare, ma come sempre il consiglio più importante che vi diamo è di condirle con prodotti di ottima qualità, che doneranno un meraviglioso sapore d'estate al vostro piatto.