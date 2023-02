Focaccia bianca con pancetta: sfizioso aperitivo

Gustosa e semplicissima da preparare, la focaccia bianca con pancetta è perfetta per i vostri aperitivi in famiglia o con gli amici, tagliata in piccoli spicchi o golosi quadrotti.

Vediamo insieme come preparare la focaccia bianca con pancetta:

Ingredienti

- 500 gr di pasta per pizza (potete acquistarla pronta dal vostro fornaio di fiducia oppure potete farla in casa, trovate la nostra ricetta nelle note, in fondo alla pagina)

- 100 gr di pancetta arrotolata

- Olio extra vergine di oliva

- Rosmarino

Preparazione:

Ungete una teglia antiaderente con olio, stendete la pasta con le mani ad uno spessore non troppo alto, conditela con un bel giro d'olio e con aghi di rosmarino.

Infornate per una ventina di minuti a 200 gradi a forno statico. Controllate spesso e quando vi apparirà ben cotta, togliete la vostra focaccia dal forno. Adagiate sulla focaccia bollente le fette di pancetta, tagliatela a spicchi (o piccoli quadrotti) e servire subito.

NOTE

Ricetta impasto focaccia:

500 gr di farina

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

acqua tiepida circa 300 ml

sale q.b.

3-4 gr di lievito di birra fresco

farina di semola q.b. per la spianatoia (non è indispensabile, ma è consigliata)

Preparazione:

Disponete la farina a fontana su una spianatoia, versatevi al centro il lievito disciolto in un po' di acqua tiepida (presa dal totale), unite l'olio e lavorate energicamente. Continuate a lavorare aggiungendo altra acqua tiepida un po' alla volta (la quantità necessaria può leggermente variare) e una bella presa di sale finché l'impasto non sarà liscio ed elastico. Formate un panetto e lasciate lievitare in ambiente tiepido su un piano pulito e spolverato con un poco di semola, coperto da uno strofinaccio pulito, oppure in una ciotola chiusa con pellicola, per almeno 3-4 ore (anche di più se necessario, l'impasto deve aumentare molto di volume. Se volete velocizzare, dovrete aumentare la dose di lievito nell'impasto, ma ricordate che ne perderete un po' in digeribilità).