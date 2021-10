Successo per la consegna delle fasce blu ai pizzaioli nuovi discepoli Escoffier

Emozionante serata per l'Ordine Internazionale dei Discepoli di Auguste Escoffier che, durante una cerimonia al Ristorante “Gianni al Vesuvio”, ha intronizzato i nuovi Discepoli Escoffier per la categoria pizzaioli.

Organizzata dalla delegazione campana del blasonato Ordine, presieduta dall' Executive Chef, Nicola Di Filippo, la serata è stata condotta da Tina Bianco, già segretario della stessa delegazione competente della nostra regione. Nel corso dell'atteso evento, preceduto dall'intenso lavoro del presidente Di Filippo e dalla selezione del coordinatore e maestro pizzaiolo, Umberto Fornito, sono state attribuite le fasce blu a coloro che si sono distinti per i meriti legati al mondo della pizza.

Ancora, la serata è servita per consegnare altre fasce riservate ai soci onorari e delle targhe dedicate ai produttori e agli sponsor. Con la supervisione del presidente e delegato campano, Nicola Di Filippo, all'evento seguito da una cena di gala, hanno preso parte il presidente nazionale per l'Italia, Francesco Ammirati; il segretario Antonio Torcasso e il presidente per l'Europa e vice dell'Associazione Francese Disciples Escoffier, Pierre Alain Favre. Una cerimonia, quella svoltasi nel noto locale vesuviano che, nel celebrare il nuovo gruppo di pizzaioli campani con il titolo legato alla memoria del famoso maestro della gastronomia internazionale, ha posto nuovamente in primo piano il prestigioso “Ordre International des Disciples d’Auguste Escoffier” più che mai attivo sul nostro territorio, grazie alla delegazione Campania che vanta il record di iscritti. Nel nome dello storico e prestigioso sodalizio, sarà ora compito dei nuovi possessori della fascia blu, portare in alto nel segno del cerchio di farina più famoso del mondo, la memoria di colui che seppe innalzare la cucina a scienza.

Tra gli assegnatari delle fasce: Marcello Fotia, Vincenzo D'Apote, Giuliano De Rosa, Vincenzo Gagliardi, Francesco Di Ceglie, Luca Basilico, Antonio Basilico, Antonio Scapicchio, Claudio Vicanò, Giuseppe Martino, Simone Zullo, Antonio Ercole Santarella, Mario Santarella, Alessio Russo, Roberto Lanzillo, Vincenzo Fotia, Lucia Favino, Antonio Di Lieto, Vittorio Gerardo Cifelli, Alessandro Ceci, Luisa Achitei Petronella, Francesco Fortuna, Marco Di Pietro, Giovanni Fornito, Marco Di Pasquale, Giuseppe Cardone, Oliviero Santo, Marianna Iaquinto, Antonio Tecchia, Ciro Fornito, Felicia Annarumma, Amedeo Galoppo, Diego Angiolillo, Valentino Tirino, Carlo Cacace, Michele Froncillo e Giuseppe Mauriello.