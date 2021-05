Fagiolini al pomodoro: la ricetta napoletana

Il tempo migliore dei fagiolini è tra luglio e agosto, ma sui banchi dell’ortofrutta se ne trovano buoni già da fine maggio e per tutta l’estate. Un modo semplice e veloce per gustarli è con i pomodori San Marzano. I fagiolini al pomodoro sono un contorno tipico napoletano molto saporito, perfetto per accompagnare i secondi di carne. Di seguito vi proponiamo la ricetta con tutti i passaggi per prepararlo.

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di fagiolini

200 g di pomodori San Marzano

1 spicchio di aglio

3 foglie di basilico

olio extravergine di oliva

sale

Procedimento:

Pulite i fagiolini eliminando le punte e sciacquateli sotto l’acqua corrente. Fateli lessare in abbondante acqua per circa 8 minuti. In una padella fare imbiondire lo spicchio di aglio e appena pronto aggiungete i pomodori tagliati a pezzi e il basilico. Fate cuocere a fuoco vivace per 5 minuti. Unite i fagioli e fate cuocere per altri 5 minuti salando, se necessario. Prima di servire condite con olio extravergine di oliva a crudo.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi