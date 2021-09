Tre giorni dedicati ai fichi in versione dolce e salata alla Panetteria Botteghelle

E' dedicato ai fichi il primo evento gastronomico della stagione autunnale della panetteria Botteghelle, antico forno fondato dalla famiglia Camerlingo nel 1910.

Il fico (in versione dolce e salata), eccezionale e gustoso frutto settembrino, sarà infatti il protagonista della kermesse che si terrà nei locali di Napoli e San Giorgio a Cremano il 15, 16 e 17 settembre, per l’intera giornata.

"Un frutto sacro per buddisti e induisti, simbolo della conoscenza e verità, è un alleato importante per la salute. Eccellente antiossidante, ricco di vitamina B e K, potassio calcio e minerali, contribuisce al benessere del nostro corpo". Questi, sono alcuni dei motivi che hanno spinto la panetteria a scegliere il fico come “RE“ dei frutti del mese di settembre.

"La storia racconta che la cesta contenente Romolo e Remo, destinati a morire come frutto illegittimo della vestale rea Silvia, non fu trascinata dalla corrente del Tevere straripato, ma si arenò miracolosamente in un insenatura sotto un fico selvatico dove la lupa nutri i gemelli fondatori della città di Roma.

Le leccornie a base di fichi - spiegano ancora dall'antico forno - saranno prodotte unicamente con ingredienti naturali e farine selezionate. Inoltre, la panetteria Botteghelle si impegna ogni giorno a ridurre lo spreco alimentare, prediligendo il km 0 e sostenendo i produttori locali".

I tre giorni dedicati all’evento saranno quindi momenti di gusto, condivisione gastronomica ed esperienze culinarie.

LE SEDI:

Napoli, via S. M. di Costantinopoli, 34 tel: 081 19259376

Aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30. Il Sabato dalle 9.00 alle 16.30

S. Giorgio a Cremano (Na), via Botteghelle, 41, tel: 081 482742.

Aperti dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 17.30

