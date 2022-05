Dolci al limone: 10 ricette facili e golose

Profumo inebriante, sapore acidulo ma gustoso e freschissimo e la capacità indiscussa di sposarsi a meraviglia con crema, panna, frutta e tanti altri prodotti rendono il limone l'ingrediente perfetto per dare un tocco davvero speciale a torte, crostate, frittelle, ciambelle e tanti altri dolci.

Oggi vi proponiamo 10 ricette di dolci al limone facili da realizzare e super golosi:

1. Partiamo da una semplicissima e sofficissima TORTA YOGURT E LIMONE. La variante profumatissima della classica e nota torta dei '7 vasetti'. Un dolce velocissimo da preparare e perfetto anche per i meno esperti: per realizzare questa torta, infatti, non vi occorrerà la bilancia e come unità di misura per tutti gli ingredienti potrete utilizzare il vasetto di yogurt (da 125 gr) svuotato e pulito. Cliccate qui per la ricetta completa

2. Proseguiamo con un classico della pasticceria casalinga: la CROSTATA AL LIMONE, buonissima e profumatissima. Un guscio di frolla friabile e un ripieno di confettura e crema pasticcera al limone. La semplicità che conquista sempre. Cliccate qui per la ricetta completa

3. Ancora un dolce velocissimo da preparare: la TORTA 12 CUCCHIAI, nella variante al LIMONE E MANDORLE. Anche in questo caso, niente bilancia e solo un cucchiaio come unità di misura per gli ingredienti. Impasto pronto in un minuto e via in forno, per un risultato davvero spettacolare. Cliccate qui per la ricetta completa

4. Gli amanti dell'abbinamento fragole - limone, tanto tradizionale quanto delizioso, non potranno perdersi la ricetta della nostra TORTA CON CREMA AL LIMONE, PANNA E FRAGOLE. L'idea perfetta per un compleanno o per qualsiasi altra occasione speciale da festeggiare. Cliccate qui per la ricetta completa

5. Da non perdere, per una merenda sfiziosa e veloce, anche le nostre FRITTELLE AL LIMONE. Tipiche del periodo di Carnevale, ma buonissime tutto l'anno. Croccanti fuori e morbidissima dentro: una tira l'altra! Cliccate qui per la ricetta completa

6. Golosa, soffice e dal gusto delicato, la CIAMBELLA AL LIMONE è ideale in qualcunque momento della giornata. Un dolce tradizionale che nella nostra versione è reso ancora più gustoso da una lucente (e semplicissima da preparare) glassa al limone. Cliccate qui per la ricetta completa

7. Se amate i dolci dalla consistenza cremosa, che si sciolgono letterlamente in bocca, allora la TORTA CREMOSA DI RICOTTA AL LIMONE fa proprio al caso vostro. Un dolce senza farina, super delizioso e facilissimo da realizzare. Cliccate qui per la ricetta completa

8. Torniamo ancora sul magico connubio LIMONE E FRAGOLE con la ricetta di una golosa SBRICIOLATA. La torta sbriciolata è una versione alternativa della crostata, con un esterno di deliziose briciole di pasta frolla con un cuore goloso di crema pasticcera al limone arricchita da fragole fresche. Cliccate qui per la ricetta completa

9. Amatissimi dai bambini (e non solo!) i MUFFIN sono dolcetti buonissimi e velocissimi da preparare, anche nelle nostra versione AL LIMONE E MANDORLE. Con un impasto sofficissimo a base di ricotta, hanno il gusto fresco dell'agrume e la nota saporita della frutta secca. Conquisteranno grandi e piccini. Cliccate qui per la ricetta completa

10. Infine, un abbinamento riuscitissimo e sempre amato: limone e mele. Dal sapore fresco e delicato, la nostra TORTA DI MELE, LIMONE E MANDORLE conquisterà anche i palati più difficili. Sofficissima e profumatissima, è un piacere da non farsi scappare. Cliccate qui per la ricetta completa