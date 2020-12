Dolci di Natale, 4 ricette golose e creative

Sulla tavola natalizia, in ogni famiglia, non mancheranno di certo i gustosissimi piatti e dolci della nostra meravigliosa tradizione. Accanto a questi, però, ci si può divertire a sperimentare anche qualche dolce diverso e innovativo.

Ecco, allora, qualche idea per portare in tavola dolci natalizi creativi... oltre che buonissimi e facilissimi da preparare:



1. Partiamo da una scenografica CROSTATA DI NATALE: buona e tradizionale nel ripieno (con una farcia a base di crema di ricotta e confettura di ciliegie. Potete variare la farcitura, sostituendo la crema di ricotta con una crema pasticcera oppure una al mascarpone) e bella e più innovativa nella decorazione, con tante stelle di frolla e una cascata di ribes. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

2. Super golosi e molto sfiziosi, i nostri ALBERI DI NATALE DI TORTA AL CIOCCOLATO sono un'idea golosa e divertente da regalare o da gustare in famiglia nei giorni delle feste. Questi dolcetti sono semplicissimi da preparare: per la base abbiamo scelto una torta 7 vasetti al cioccolato e amaretti che vi richiederà pochi minuti prima di infornarla, non dovendo pesare gli ingredienti. Vi basterà, infatti, utilizzare un vasetto di yogurt da 125 gr, svuotato e pulito. Per le decorazioni poi, potrete dare spazio alla vostra fantasia! Prendete quindi le nostre indicazioni come semplici suggerimenti. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

3. Se siete alla ricerca di una ricetta facile e veloce per servire il tradizionale (e delizioso!) Pandoro in modo un po' più scenografico, la nostra STELLA DI PANDORO AL CAFFE' fa sicuramente al caso vostro. Un dolce golosissimo, senza nessun elemento da cuocere e che si prepara in un lampo. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

4. Chiudiamo la nostra dolcissima carrellata di dolci natalizi creativi con un'altra ricetta semplicissima, i TARTUFINI FACILI AL CIOCCOLATO CON PANDORO O PANETTONE. Piccole bontà tutte da gustare, sfruttando qualche fetta di panettone o di pandoro in avanzo. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

Cliccate qui per tante altre ricette perfette per Natale e Capodanno