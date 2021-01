Dolci di Carnevale: 6 ricette facili e golose

Il Carnevale è la festa delle maschere e dei colori, del gioco e della fantasia. Tutti elementi che si ritrovano anche nei dolci tipici di questo periodo. Chiacchiere fragranti e soffici frittelle, il cremoso e golosissimo sanguinaccio, ma anche biscotti, muffin e torte a tema che faranno felici grandi e piccini.

Oggi, quindi, vi suggeriamo 6 ricette di Dolci di Carnevale, pescando tra tradizione e innovazione:

1. Partiamo, allora, proprio dal grande classico: LE CHIACCHIERE, uno dei dolci tipici del Carnevale che, con qualche variante (e con nomi diversi), si prepara in tutta Italia. Golose e fragranti sfoglie fritte, buone da gustare da sole e ancora più deliziose se accompagnate da creme come il sanguinaccio, altro dolce tradizionale di questo periodo. Cliccate qui per la nostra ricetta delle chiacchiere completa di foto-tutorial

2. Proseguiamo proprio con la crema al cioccolato che a Napoli accompagna le chiacchiere: IL SANGUINACCIO. La ricetta originale prevedeva anche l'utilizzo del sangue fresco di maiale, che aromatizzava e conferiva un gusto acidulo alla crema. Da quando, però, ne è stata vietata la vendita, la ricetta ha subito modifiche e non ne prevede più l'uso. Non per questo, però, il sanguinaccio è meno delizioso. Resta, infatti, una delle creme più golose che si possano preparare. Cliccate qui per la nostra ricetta completa

3. Amatissimi dai bambini (ma non solo!) I MUFFIN DI CARNEVALE CON FROSTING DI MASCARPONE E NUTELLA sono buonissimi, coloratissimi e facilissi da preparare. Cliccate qui per la nostra ricetta completa di foto-tutorial

4. Tornando a pescare nella tradizione, non potranno mancare le FRITTELLE DI CARNEVALE. Noi ve le suggeriamo in una variante al delicato sapore di LIMONE. Croccanti fuori e sofficissime dentro, un dolce super goloso e velocissimo da preparare. Cliccate qui per la nostra ricetta completa di foto-tutorial

5. E se, in questo periodo, vi ritrovate anche a festeggiare il compleanno, allora l'ideale per voi è la deliziosa TORTA CORIANDOLINA. Facilissima da preparare, coloratissima e buonissima. Cliccate qui per la nostra ricetta completa di foto-tutorial

6. Chiudiamo questa dolcissima carrellata con le nostre MASCHERINE DI CARNEVALE DI FROLLA AL CIOCCOLATO. Morbidi biscotti gustosi e giocosi alla vaniglia ricoperti di cioccolato, facili da realizzare anche senza apposite formine. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial (anche per realizzare il cartamodello)