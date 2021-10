Dolci con l'uva: tre golose ricette d'autunno

La fine dell'estate e l'inizio dell'autunno hanno il certamente il meraviglioso profumo dell'uva. Frutto amatissimo da grandi e piccini, buonissimo da gustare al naturale, è perfetto anche da utilizzare nelle preparazioni di pasticceria, per ottenere dolci deliziosi e dal gusto fresco.

Ed ecco allora tre golose ricette d'autunno di dolci a base di uva:



Iniziamo con una classica CROSTATA ALL'UVA. Un delizioso guscio di frolla dal ripieno di golosa crema alla vaniglia e tanta uva fresca. Per questa versione, abbiamo scelto di procedere con la cottura in bianco, per ottenere un risultato ancora più fresco e goloso ma, al contempo, perfetto per la stagione autunnale. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

Proseguiamo con una TORTA SOFFICISSIMA ALL'UVA: un dolce da forno semplicissimo da realizzare, goloso e profumatissimo. Una torta resa ancora più soffice dalla presenza di yogurt nell'impasto. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

E infine, vi suggeriamo la ricetta di una buonissima SBRICIOLATA ALL'UVA: golose briciole di frolla e un ripieno di confettura, uva e mandorle. Un dolce semplice e veloce da preparare, ma che conquisterà tutti. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial