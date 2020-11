Cuochi d'Italia - All Stars, la prossima sfida è tra piatti campani e calabri

Nella prossima puntata di Cuochi d’Italia - All Stars, che andrà giovedì 26 novembre, alle 19.30, in prima assoluta su TV8, rivediamo in gara il puteolano Alfredo Colle, attualmente impiegato a Lignano Sabbiadoro, un tempo anche chef personale del regista Francis Ford Coppola.

A sfidarsi nella contesa tra regioni italiane saranno questa volta Campania e Calabria, che gareggeranno a suon di piatti tipici della tradizione, cercando di conquistarsi il voto positivo dei due chef in giuria. Chef Colle, infatti, dovrà sfidare il suo avversario calabrese per guadagnarsi la vittoria.

Le due regioni hanno ottenuto l’accesso alla Fase 3, in cui i 12 concorrenti rimasti vengono suddivisi in 4 gironi che si sfidano contro tutti. I gironi portano il nome di una caratteristica comune ai tre cuochi. Nella sfida, Gennaro Esposito porta un carrello a tema, ad esempio il carrello della pasta o dei formaggi, e ciascun concorrente deve personalizzare l’ingrediente portato da Gennaro con un “cesto dei sapori di casa”. Chi vince la puntata guadagna una stellina e passeranno il turno solo i due cuochi di ciascun girone che, al termine della contesa, avranno accumulato più stelline.

In questo episodio di Cuochi d’Italia - All Stars, condotto da Cristiano Tomei e prodotto da Banijay Italia, al fianco di Gennaro Esposito nei panni di giudice ci sarà lo chef Bruno Barbieri.

Durante le 40 puntate di Cuochi d’Italia - All Stars si sfidano tra loro i vincitori delle scorse edizioni e i concorrenti più apprezzati, seppur non vincitori. Ogni puntata, un nuovo chef affiancherà Gennaro Esposito alla giuria: oltre a chef Barbieri, ci saranno Alessandro Borghese, Giuliano Baldessari, Igles Corelli, Diego Rossi, Davide Palluda e Tano Simonato. Il fortunato vincitore dell’edizione porterà a casa il premio finale di 10.000€ in gettoni d’oro.

Cuochi d’Italia - All Stars, prodotto da Banijay Italia, è in prima visione assoluta su TV8, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 19.30.