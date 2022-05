Cruditè di gamberoni: la ricetta napoletana

Saporita, fresca e facilissima da preparare. La cruditè di gamberoni è perfetta da servire come antipasto in un pranzo o una cena a base di pesce ma anche come secondo piatto. Un piatto squisito, ma allo tempo facile che vi farà fare un figurone con i vostri ospiti. Per questa ricetta utilizziamo i gamberoni, ma potete anche optare per gamberi, gamberetti o mazzancolle: il risultato sarà comunque eccellente. L’importante, però, è scegliere sempre pesce freschissimo, acquistato dal pescivendolo di fiducia, che va congelato per una notte oppure acquistato già decongelato (ma che sia comunque di qualità), in modo da evitare qualsiasi rischio dovuto al consumo di pesce crudo! Ecco come prepararla.

Ingredienti per 4 persone:

8 gamberoni

2 limoni

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento:

Sgusciate i gamberoni eliminando tutto il carapace ma lasciando la testa. Eliminate, con l’aiuto di un coltellino, la sacca intestinale dal dorso dei gamberoni e sciacquate sotto acqua corrente. In una terrina, aiutandovi con una frusta, mescolate olio, limone, sale e pepe creando un’emulsione. Condite i gamberoni con la salsa appena creata.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi