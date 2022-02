Categoria Secondo

Dosi 4-6 persone Ingredienti 2 melanzane lunghe (scegliete quelle più grandi e larghe) 200 gr di scamorza (o provola) 150 gr di prosciutto cotto 2 uova pangrattato q.b. sale e pepe q.b. 2 cucchiai di parmigiano grattugiato olio extra vergine di oliva q.b.

Procedimento

Lavate le melanzane, spuntatele e poi tagliatele a fette tonde di circa un cm. Disponete la metà delle fette su un vassoio e farcitele con una fetta di scamorza e un po' di prosciutto cotto. Richiudete con l'altra metà delle fette di melanzane per ottenere una specie di sandwich.

Ora preparate la panatura: in una ciotola battete le uova con sale, pepe e parmigiano. In un'altra, invece, versate abbondante pangrattato. Passate le melanzane farcite prima nell'uovo (avendo cura di coprirle interamente) e poi nel pagrattato.

Disponetele man mano su una leccarda coperta da carta forno, irroratele con un filo d'olio e cuocete in forno già caldo a 180° in modalità 'ventilato' (oppure statico a 190°) per circa 20 minuti o finché i crostoni di melanzane non saranno ben cotti e dorati. Gustateli caldi, appena sfornati o a temperatura ambiente, sono sempre buonissimi!

La ricetta

Antipasto sfizioso, secondo gustoso o anche piatto unico accompagnato da una fresca verdura di stagione: i crostoni di melanzane al forno sono una ricetta buona e versatile, che conquisterà grandi e piccini.

