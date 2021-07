Crocchette di pesce: la ricetta napoletana

Uno sfizioso piatto di pesce, ideale per una cena estiva, che potete servire sia come antipasto che come secondo

Il cuore tenero e la crosticina croccante rendono queste crocchette davvero irresistibili. Un modo per far apprezzare il pesce anche a chi non lo ama particolarmente, come i bambini. La ricetta, tipica napoletana, che vi proponiamo oggi prevede che le crocchette vengano fritte, ma, se preferite un piatto più light, potete anche scegliere di cuocerle in forno.. saranno ugualmente deliziose. Di seguito troverete tutti i passaggi per preparare queste favolose crocchette di pesce.

Ingredienti:

600 gr di merluzzo

600 gr di patate

pepe

sale

2 uova

farina

pan grattato

noce moscata

Procedimento:

Pulire il pesce e bollirlo, quindi passarlo con il passaverdure, fare lo stesso con le patate. Unire le patate e il pesce in modo da formare un solo impasto. Condire con sale e pepe, e un pò di noce moscata, formando tante palline, passarle nelle farina e poi nell’uovo, ed ancora nel pan grattato. Infine, friggere le crocchette nell’olio caldo e servitele con insalata.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo