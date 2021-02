Croccantini al cioccolato: la ricetta napoletana

Croccanti dolcetti nati dal goloso incontro di mandorle (o nocciole) tostate, miele e cioccolato fondente. La ricetta dei croccantini è tipica di Benevento, in particolare di San Marco dei Cavoti: in questo piccolo borgo è, infatti, nata la variante del torrone classico. Si racconta che nel 1891 Innocenzo Borrillo, tornato nel suo paese natale dopo un lungo apprendistato in alcune delle migliori pasticcerie napoletane, abbia creato il suo primo laboratorio dando vita al croccantino al cioccolato. La ricetta originale ha subìto nel tempo diverse rivisitazioni, come quella famosa del croccantino Strega, arrivando anche a Napoli. Se volete provare a realizzarli in casa vi proponiamo la ricetta di Marco Portico, esperto ed appassionato di cucina napoletana.

Ingredienti:

1 cucchiaio di miele

250 gr di zucchero

250 gr di granella di mandorle o nocciole tostate

250 gr di cioccolato fondente

Procedimento:

Prendere una pentola dai bordi alti e versare un cucchiaio di miele, aggiungere lo zucchero e cuocere a fiamma bassa. Mescolare lentamente fino a quando lo zucchero non sarà sciolto. Lo zucchero sciolto dovrà diventare di colore marrone. Aggiungere la granella di mandorle (o nocciole) e continuare a mischiare per il tempo necessario a far amalgamare gli ingredienti. Adagiare il composto su un piano di legno o marmo o su una teglia precedentemente oleata, e stendere velocemente l’impasto con un mattarello oleato. Tagliare la sfoglia ottenuta in strisce larghe 3 cm e in rettangoli lunghi circa 8-10 cm. Adagiare i croccantini su una teglia con carta forno. Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Ricoprire i croccantini col cioccolato fuso, aiutandosi con un cucchiaino. Per concludere, riporre la teglia con i croccantini in frigorifero per circa due ore.

Gallery