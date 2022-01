Crespelle ripiene: la ricetta napoletana

Le crespelle ripiene alla napoletana sono delle squisite crepes salate farcite con ricorra, salame e fiordilatte e condite con salsa di pomodoro o besciamella. . Un piatto unico e gustosissimo, perfetto per il pranzo della domenica! Di seguito vi indichiamo la ricetta con tutti i passaggi per prepararle.

Ingredienti per 4 persone:

80 gr di farina

200 gr di ricotta

1 fior di latte

2 cucchiai di parmigiano

1 bicchiere di latte

2 uova

burro

sale

pepe

100 gr di salame

salsa di pomodoro o besciamella (per il condimento)

Procedimento:

Dopo aver passato al setaccio la farina, stemperarla con le uova ed il latte, sale e pepe. Unire il parmigiano e battere energicamente con la frusta fino ad ottenere un composto omogeneo. Mettere sul fuoco il tegame del diametro di 15 cm ed imburrarlo appena, versarvi due cucchiaiate del composto e farlo aderire su tutto il fondo ruotando il tegame, girarle in modo da farle dorare da entrambi i lati e continuare l’operazione fino ad esaurimento degli ingredienti. Passare la ricotta al setaccio con del basilico poi unirvi il salame tagliuzzato al setaccio e il fior di latte; riempire le crespelle ed arrotolare a modo cannoli. Imburrare una teglia, disporre le crespelle in un solo strato e condirle con salsa di pomodoro o besciamella. Mettere in forno per 20 minuti a 180°. Servirle calde.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo