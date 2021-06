Cozze fritte: la ricetta napoletana

Un piatto estivo, sfizioso e veloce da preparare, che potete servire sia come antipasto che come secondo

In estate sono le protagoniste indiscusse delle tavole dei napoletani. Servite sia cotte che crude, le cozze sono l’ingrediente principale di tantissime ricette della tradizione culinaria partenopea. Ricche di proteine e povere di grassi sono ideali anche per chi è attento alla linea, ma non per chi ha il colesterolo alto. Di seguito vi proponiamo la ricetta napoletana delle cozze fritte, uno squisito piatto, facile veloce da preparare, ideale per una cena in compagnia.

Ingredienti:

cozze

uova

farina

pan grattato

limone

sale

olio per friggere

Procedimento:

Lavare bene le cozze. Aprirle crude, staccare il mollusco senza rovinarlo e buttare i gusci. Sciacquare leggermente i molluschi in acqua calda; scolarli, infarinarli, passarli nell’uovo e poi nel pan grattato ad uno ad uno, quindi friggerle in olio abbondante. Servire con spicchi di limone.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo