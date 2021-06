Cozze alla pizzaiola: la ricetta napoletana

Un piatto estivo, sfizioso e originale, ideale per una cena in compagnia

Il sugo alla pizzaiola è una colonna portante della tradizione culinaria partenopea. Come fa intuire il nome, si rifà al sugo preparato per condire la pizza, e più specificatamente alla pizza marinara, a base di pomodoro, aglio e origano. Generalmente viene utilizzato per condire la carne e la pasta, ma anche le cozze. Di seguito vi proponiamo la squisita ricetta delle cozze alla pizzaiola, un piatto sfizioso e facile da preparare, ideale per una cena estiva in compagnia.

Ingredienti:

cozze

pomodori

olio

aglio

origano

prezzemolo

sale

Procedimento:

Per prima cosa si prepara un sughetto di pomodori. In una teglia si mette: olio, aglio, e si fa soffriggere; quando l’aglio sarà diventato biondo si aggiungono dei pomodori schiacciati con origano, prezzemolo e sale. A fine cottura si aggiungono le cozze ben lavate, appena saranno aperte si spegne la fiamma. A fine cottura servire in tavola.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo