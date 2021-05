Cozze alla marinara: la ricetta napoletana

Un gustoso piatto di mare che può essere servito sia come antipasto, accompagnato da fette di pane tostato, che come primo piatto

Protagoniste indiscusse delle tavole dei napoletani in estate, le cozze sono l’ingrediente principale di tantissime ricette della tradizione culinaria partenopea. Ricche di proteine e povere di grassi, quindi, ideali anche per chi è attento alla linea, vengono servite sia cotte che crude. Oggi vogliamo proporvi “le cozze alla marinara”: un piatto molto saporito caratterizzato da un aroma intenso dato dal vino bianco che può essere servito sia come antipasto, accompagnato da fette di pane tostato, che come primo piatto. Di seguito la ricetta delle cozze alla marinara.

Ingredienti per 4 persone:

1,5 Kg di cozze

3 spicchi di aglio

1 mazzetto di prezzemolo

1 pezzetto di peperoncino piccante

1 dl di vino bianco secco

1 dl di olio di oliva

Procedimento:

Raschiate e lavate ripetutamente le cozze. Fate soffriggere in una padella l’olio con l’aglio a fettine e il peperoncino. Fate sgocciolare le cozze e unitele al soffritto, bagnate il tutto con il vino e qualche cucchiaio di acqua, aggiungete infine il prezzemolo tritato e lasciate cuocere a fuoco moderato finché le valve si saranno aperte tutte. Servite con spicchi di limone.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo