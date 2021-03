Amate da grandi e piccini, le cotolette sono uno dei tradizionali secondi della domenica, ma sono così golose e tanto facili da preparare che spesso "salvano" anche una cena veloce settimanale. Oggi ve ne forniamo una versione ancora più ricca... certo non 'leggera', ma golosissima: un piccolo peccato di gola che ogni tanto ci si può concedere: le cotolette con prosciutto e formaggio.

Allora vediamo insieme come prepararle.

Partiamo dalle fette di carne da scegliere. Come per la nostra ricetta delle tradizionali cotolette, abbiamo usato quella che a Napoli è nota come 'punta di natica', ossia la fesa interna del manzo, ottima anche per le scaloppine. Potete scegliere anche la cosiddetta 'pezza a cannella' o 'noce', cioè il taglio posteriore piuttosto magro e quindi perfetto per questa preparazione. Dal vostro macellaio di fiducia, fatevi dare delle belle fette magre e non troppo piccole.

Ingredienti per 2 persone:

2 fettine di manzo (fesa interna o taglio posteriore). Sceglietele non troppo piccole, altrimenti raddoppiate la dose

2 uova

sale q.b.

pangrattato q.b.

olio di semi per friggere

2 fettine sottili di prosciutto cotto

50-70 gr di caciocavallo in fette sottili (o altro formaggio tipo scamorza o provola affumicata)

una piccola noce di burro

Preparazione

Partite preparando delle classiche cotolette.

Adagiate le vostre fette di carne in un piatto e fate qualche piccolo taglietto lungo i bordi. Eventualmente, eliminate anche qualche nervatura presente.

Battete le uova in un piatto fondo o una ciotola larga e capiente e aggiungete anche un po' di sale. Versate abbondante pangrattato in un piatto piano o in un vassoio.

Immergete le fettine di carne prima bene nel battuto d'uovo e poi ripassatele nel pangrattato (da entrambi i lati), affinché risultino perfettamente panate.

In una padella, scaldate abbondonte olio di semi. Quando sarà ben caldo, immergetevi delicatamente le cotolette e cuocetele, rigirandole su entrambi i lati, finché saranno ben dorate, ma non 'abbrustolitele troppo'.

Adagiate le cotolette appena fritte in una pirofila leggermente imburrata, sistemate sulla superficie prima la fettina di prosciutto cotto e poi quelle di formaggio. Cuocete le cotolette con in forno già caldo a 180° per pochissimi minuti, solo il tempo che occorre a far ammorbidire il formaggio. Servitele appena sfornate.

NOTE:

Questo piatto è molto comodo e versatile, potete infattia anche preparare con un po' di inticipo le cotolette, sistemarle nella pirofila imburrata e farcirle, ma poi ripassarle in forno solo qualche minuto prima di portarle in tavola.

Clicca qui per le ricette di tanti secondi di carne facili e veloci