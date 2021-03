Cotolette della Nonna con panatura speciale

Morbidissime e dorate, le Cotolette della nonna sono fettine di carne impanate in farina e uovo e poi fritte: piaceranno a tutti, ma conquisteranno soprattutto i più piccini.

Partite dalla scelta della carne. Per la nostra ricetta, come per le normali cotolette, abbiamo usato quella che a Napoli è nota come 'punta di natica', ossia la fesa interna del manzo, ottima anche per le scaloppine. Potete scegliere anche la cosiddetta 'pezza a cannella' o 'noce', cioè il taglio posteriore piuttosto magro e quindi perfetto per questa preparazione. Dal vostro macellaio di fiducia, fatevi dare delle belle fette magre e non troppo piccole.

Vediamo insieme come preparare le Cotolette della nonna.

Ingredienti per 2 cotolette:

2 fettine di manzo (fesa interna o taglio posteriore). Sceglietele non troppo piccole, altrimenti raddoppiate la dose

1 uovo

sale q.b.

farina q.b.

olio di semi per friggere

Preparazione

Adagiate le vostre fette di carne in un piatto e fate qualche piccolo taglietto lungo i bordi. Eventualmente, eliminate anche qualche nervatura presente.

Battete l'uovo in un piatto fondo o una ciotola larga e capiente e aggiungete anche una bella presa di sale. Versate abbondante farina in un piatto piano o in un vassoio.

Passate le fettine di carne nella farina, da entrambi i lati, in modo che risultano perfettamente infarinate. Immergete poi le fettine di carne infarinate nel battuto d'uovo.

Intanto, in una padella, scaldate abbondonte olio di semi. Quando sarà ben caldo, immergetevi delicatamente le cotolette della nonna e cuocetele, rigirandole su entrambi i lati, finché saranno ben dorate. Servitele subito, ben calde e con la panatura morbida, dorata e 'succosa'.

Clicca qui per le ricette di tanti secondi di carne facili e golosi