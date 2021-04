Amate da grandi e piccini, le cotolette sono uno dei tradizionali secondi della domenica, ma sono così golose e tanto facili da preparare che spesso "salvano" anche una cena veloce settimanale. Oggi ve ne forniamo una davvero speciale, golosa e profumatissima: aromatizzata al Brandy.

Allora vediamo insieme come preparare le Cotolette al Brandy.

Partiamo dalle fette di carne da scegliere. Per la nostra ricetta abbiamo usato quella che a Napoli è nota come 'punta di natica', ossia la fesa interna del manzo, ottima anche per le scaloppine. Potete scegliere anche la cosiddetta 'pezza a cannella' o 'noce', cioè il taglio posteriore piuttosto magro e quindi perfetto per questa preparazione. Dal vostro macellaio di fiducia, fatevi dare delle belle fette magre e non troppo piccole.

Ingredienti per 2 persone:

2 fettine di manzo (fesa interna o taglio posteriore). Sceglietele non troppo piccole, altrimenti raddoppiate la dose

2 uova

sale q.b.

pangrattato q.b.

olio di semi per friggere

una tazzina di Brandy

2 noci di burro

un ciuffo di prezzemolo fresco

Preparazione

Partite preparando delle classiche cotolette. Adagiate le vostre fette di carne in un piatto e fate qualche piccolo taglietto lungo i bordi. Eventualmente, eliminate anche qualche nervatura presente.

Battete le uova in un piatto fondo o una ciotola larga e capiente e aggiungete anche un po' di sale. Versate abbondante pangrattato in un piatto piano o in un vassoio. Immergete le fettine di carne prima bene nel battuto d'uovo e poi ripassatele nel pangrattato (da entrambi i lati), affinché risultino perfettamente panate.

In una padella, scaldate abbondonte olio di semi. Quando sarà ben caldo, immergetevi delicatamente le cotolette e cuocetele, rigirandole su entrambi i lati, finché saranno ben dorate (ma fate attenzione a non abbrustolirle troppo, considerate che dovranno fare anche un passaggio in forno).

Adagiate le cotolette in una pirofila leggermente imburrata, distribuite sulle fettine piccolissimi fiocchetti di burro, del prezzemolo precedentemente lavato e tritato e poi versatevi sopra il Brandy. Cuocete in forno già caldo a 180° per 5 o massimo 10 minuti: solo il tempo che il liquori evapori donando alla cotoletta un sapore speciale e uno straordinario profumo. Servite subito.

Clicca qui per le ricette di tanti secondi di carne facili e veloci