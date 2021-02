A Ercolano il concorso per la migliore Colomba d'Italia

La Colomba Pasquale, il simbolo di pace più importante delle prossime festività, sarà oggetto di un concorso. Oltre ad evocarne il vero significato e diventarne quindi una speranza per il mondo, alcuni giovani pasticceri si contenderanno il titolo per la MIGLIOR COLOMBA D’ITALIA.

A Ercolano, in provincia di Napoli, una giuria composta dai Campioni del Mondo Pastry Chef Roberto Lestani, Matteo Cutolo, Enrico Casarano, Francesco Lastra, Maurizio Santilli, Domenico Lopatriello e Gianluca Cecere, il 3 marzo 2021, eleggerà la miglior Colomba Italiana. Questo evento verrà organizzato in digitale e trasmesso in diretta su tutti i Canali Social della Federazione Internazionale Pasticceri (https://www.facebook.com/fipfederazionepasticceria e https://www.instagram.com/internationalfederation_pastry/). Verrà considerata nella premiazione finale, la miglior colomba artigianale italiana, tra le due categorie e realizzata secondo canoni che vanno dall'utilizzo degli ingredienti, taglio, profumo alla alveolatura del prodotto.

I concorrenti che si cimenteranno tra le due categorie MIGLIOR COLOMBA ITALIANA CLASSICA 2021 e MIGLIOR COLOMBA ITALIANA INNOVATIVA 2021, dovranno presentare una colomba per un numero di 2 pezzi uguali tra loro del peso di 1Kg ciascuna.

Per colomba innovativa si intende una colomba con inserimento canditi, frutta secca, cioccolato o qualsiasi altro elemento che la faccia differenziare da una colomba classica. Mentre per colomba classica si intende una colomba con il solo inserimento di canditi d’arancia, con aroma a piacere e ricoperta di glassa croccante.

I candidati non potranno essere presenti durante gli assaggi della giuria né tantomeno all’esito dei risultati.

La grande tradizione dell’arte pasticcera, insieme alla sua cultura, viene trasferite in tutto il mondo, attraverso l’attività della Federazione Internazionale Pasticceria (FIPGC). Questo il grande lavoro della Federazione che oltre a trasmetterne il valore, ha da sempre contribuito ad accrescerne la conoscenza.