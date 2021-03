Colomba salata Danubio: soffice rustico di Pasqua

Il Danubio salato è una golosa brioche rustica adatta ad ogni occasione e con lo stampo adatto è perfetta anche da servire come scenografico antipasto di Pasqua, da accompagnare alle portate più tradizionali e immancabili. Noi abbiamo usato uno stampo a forma di colomba in carta: in questo periodo si trovano facilmente in tutti i negozi che vendono prodotti per la casa e la cucina.

Ecco, allora, come preparare una gustosa Colomba salata Danubio:

Ingredienti (stampo per colomba da 750 gr)

Per l’impasto:

500 gr di farina

2 uova piccole a temperatura ambiente (+ 1 per spennellare)

50 gr di zucchero

una manciata di sale

100 gr di burro molto morbido

1 yogurt naturale

12 gr di lievito di birra fresco

Per la farcitura:

200 gr di prosciutto cotto (in fette non troppo sottili)

150 gr di formaggio dolce

Inoltre: semi di sesamo e di finocchio q.b.

Preparazione:

Disponete la farina a fontana, mettetevi al centro uova, zucchero, sale, burro morbidissimo, yogurt (non freddo di frigo) e lievito sbriciolato. Amalgamate bene tutti gli ingredienti lavorando energicamente per una decina di minuti (oppure, se l'avete, potete utilizzare una planetaria).

Formate un panetto morbido e liscio con l’impasto e lasciatelo lievitare coperto in ambiente tiepido per alemno tre ore (i tempi di lievitazione dipenderanno molto dalla temperatura circostante).

Riprendete l'impasto, sgonfiatelo con delicatezza e lavoratelo qualche secondo. A questo punto, formate le vostre palline. Prendete una manciata d’impasto, appiattitelo sul palmo della mano molto delicatamente ( cme vedete in foto ), farcite con un dadino di formaggio e qualche pezzetto di prosciutto e chiudete il tutto formando una pallina. Continuate così fino ad esaurire tutto l’impasto.

Posizionate man mano le palline (evitando che si tocchino tra loro) nello stampo a colomba (imburratelo prima solo se ultizzate uno non in carta). Lasciate lievitare ancora il tutto per almeno un’ora, in ambiente tiepido e coperto da uno strofinaccio pulito (le palline dovranno gonfiarsi e avvicinarsi tra loro fino a toccarsi).

Spennellate con l’uovo leggermente battuto tutte le palline e decorate con semi di sesamo e di finocchio (o anche altre spezie a vostro gusto). Infornate a forno caldo a 180 gradi per 35-40 minuti (le palline devono risultare belle dorate, ma morbide). Sfornate e servite tiepido o, se lo si preferisce, freddo.