Quella che vi proponiamo oggi, come avrete già capito, non è la classica colomba di Pasqua a lunga lievitazione, meraviglioso dolce della tradizione italiana, ma una "torta-colomba", un'alternativa più veloce (perché, come una normale torta, lievita direttamente in forno) e comunque molto golosa.

Sicuramente un buon compromesso per chi vuole sperimentare o per chi non ha grande dimestichezza con i grandi lievitati, ma ama lo stesso fare da sè le proprie preparazioni. Siamo certi che il risultato non deluderà.

Vediamo insieme, in pochissime mosse e pochissimo tempo, come potrete portare in tavola (o regalare) la vostra Colomba velocissima agli amaretti.

Ingredienti (stampo per Colomba in carta 750 gr)

3 uova a temperatura ambiente

160 gr di zucchero

200 gr di farina

100 gr di amaretti

30 gr di mandorle pelate e tostate

250 gr di ricotta (asciutta)

110 ml di olio di semi

1 cucchiaino di estratto vaniglia

qualche goccia di aroma mandorla

una bustina di lievito per dolci

80 gr di gocce di cioccolato fondente fredde di frigo (facoltative)

Per la copertura:

mandorle tostate con la pelle

granella di zucchero

zucchero a velo per completare

Preparazione

Iniziate tritando finemente gli amaretti insieme alle mandorle pelate e tostate. Dovrete ottenere una farina.

Sgusciate le uova e separate i tuorli dagli albumi. In una terrina mescolate la ricotta con lo zucchero fino a ottenere una crema liscia e lucida, aggiungete i 3 tuorli, la vaniglia e l'aroma mandorla e mescolate ancora. Unite ora anche l'olio e mescolate nuovamente. Aggiungete ora la farina setacciata con il lievito e poi unite il mix di amaretti e mandorle tritate. Se

Montate gli albumi a neve e aggiungeteli in tre volte al composto, mescolando delicatamente con una spatola con movimenti dal basso verso l'alto. Se le gradite, completate aggiungendo all'impasto anche le gocce di cioccolato e mescolate con delicatezza.

Trasferite l'impasto nello stampo in carta per Colomba, livellate la superficie e distribuite sopra prima le mandorle e poi la granella di zucchero. Cuocete in forno già caldo a 170° per circa 40 minuti. Prima di sfornare, verificate bene la cottura infilando uno stecchino nel cuore del dolce che dovrà uscirne asciutto. Lasciate raffreddare la vostra Colomba velocissima agli amaretti, spolverizzatela con poco zucchero a velo e poi gustatela o regalatela!