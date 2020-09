Top pizza 2020: Napoli finisce dietro Caserta

Napoli finisce alle spalle di Caserta nella classifica Top Pizza 2020 che ha assegnato lo scettro di miglior pizzeria italiana a “I Masanielli” a Caserta. Già lo scorso anno la pizzeria casertana finì prima ex aequo con “Pepe in Grani” di Caiazzo. Quest'anno è sola al primo posto con la pizzeria di Franco Pepe che si ferma al secondo posto. Il miglior piazzamento per una pizzeria napoletana è quello di “50 Kalò” che risulta al quarto posto. Quinto posto per “La Notizia 94” e a seguire i “Fratelli Salvo”.

La classifica

I Masanielli. Caserta. Campania Pepe in Grani. Caiazzo. Campania I Tigli. San Bonifacio. Veneto 50 Kalò. Napoli. Campania La Notizia 94. Napoli. Campania Fratelli Salvo. Napoli. Campania Seu Pizza Illuminati. Roma. Lazio Dry. Milano. Lombardia ‘O Scugnizzo. Arezzo. Toscana 10 Le Grotticelle. Caggiano. Campania Apogeo. Pietrasanta. Toscana La Gatta Mangiona. Roma. Lazio Patrick Ricci. Terra Grani Esplorazioni. San Mauro Torinese. Piemonte Sbanco. Roma. Lazio Le Follie di Romualdo. Firenze. Toscana Fandango. Potenza. Basilicata Crosta. Milano. Lombardia. I Quintili. Roma. Lazio Grigoris. Mestre. Veneto 10 Diego Vitagliano. Napoli. Campania Pizzeria da Lioniello. Succivo. Campania Sirani. Bagnolo Mella. Lombardia Carlo Sammarco 2.0. Frattamaggiore. Campania Enosteria Lipen. Triuggio. Lombardia Pizzeria Da Ezio. Alano di Piave. Lombardia 26. Giangi Pizza e Ricerca. Arielli. Abruzzo Cocciuto. Milano. Lombardia Pupillo Pura Pizza. Priverno. Lazio Ciarly. Napoli. Campania Framento. Cagliari. Sardegna Frumento. Acireale. Sicilia Officine del Cibo. Sarzana I Masanielli di Sasà Martucci. Caserta. Campania La Braciera. Palermo. Sicilia La Masardona. Napoli. Campania Le Parùle. Ercolano. Campania Pizzeria Panetteria Bosco. Tempio Pausania 400°. Lecce Piccola Piedigrotta. Reggio Emilia Casa Vitiello. Caserta, Campania La ventola. Rosignano Marittimo. Toscana Giotto Pizzeria Bistrot. Firenze. Toscana Gusto Divino. Saluzzo. Piemonte Pizzeria 450° di Gianfranco Iervolino. Pomigliano d’Arco. Campania Osteria Birra del Borgo. Roma. Lazio Gigi Pipa. Este (PD). Veneto Pizzeria Mamma Rosa. Ortezzano. Marche La Cascina dei Sapori. Rezzato Battil’oro. Querceta Concettina ai Tre Santi I Borboni Pizzeria, Pontecagnano Faiano (SA), Campania In Fucina, Roma, Lazio ‘O Fiore Mio, Faenza (RA), Emilia Romagna Qvinto, Roma, Lazio Umberto, Napoli, Campania Da Attilio, Napoli, Campania Ottocento Bio, Bassano del Grappa (VI), Veneto La Pergola, Radicondoli (SI), Toscana La Sorgente Pizzeria, Guardiagrele (CH), Abruzzo Impastatori Pompetti, Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo La Piedigrotta, Varese, Lombardia 180g Pizzeria Romana, Roma, Lazio Osteria Pizzeria Per Bacco, La Morra (CN), Piemonte Montegrigna – Tric Trac, Legnano (MI), Lombardia Starita a Materdei, Napoli, Campania Il Vecchio e il Mare, Firenze, Toscana Angelo Pezzella – Pizzeria con Cucina, Roma, Lazio Il Vecchio Gazebo, Molfetta (BA), Puglia Giovanni Santarpia, Firenze, Toscana Hofstätter Garten, Termeno sulla Strada del Vino (BZ), Trentino Alto Adige Meunier Champagne & Pizza, Corciano (PG), Umbria Piano B, Siracusa, Sicilia Guglielmo Vuolo – Verona, Verona, Veneto La Divina Pizza, Firenze, Toscana Sestogusto, Torino, Piemonte Capuano’s Pizzeria 7.0, Milano, Lombardia Pizzeria La Bufala, Maranello (MO), Emilia Romagna Pizzeria Elite Rossi, Alvignano (CE), Campania Libery Pizza & Artigianal Beer, Torino, Piemonte Pizzeria Luigi Cippitelli, San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania Pizzeria La Scaletta, Ascoli Piceno, Marche Carmine Donzetti – Pizza & Fritti, Casandrino (NA), Campania Lievito 72, Trani (BT), Puglia Pizzeria Errico Porzio, Napoli, Campania Gusto Madre, Alba (CN), Piemonte Sa Scolla, Cagliari, Sardegna Carmnella, Napoli, Campania Uagliò, Torino, Piemonte Archestrato di Gela, Palermo, Sicilia Ristorante Canneto Beach 2, Margherita di Savoia (BT), Puglia Marghe, Milano, Lombardia La Figlia del Presidente, Napoli, Campania Ristorante Pizzeria Centro, Novara, Piemonte Bioesserì Milano Brera, Milano, Lombardia La Piazzetta del Pisacane, Genova, Liguria Korallo Pizza & Drink, Trento, Trentino Alto Adige I Fontana, Somma Vesuviana (NA), Campania Vola Bontà per Tutti, Castino (CN), Piemonte ZenZero, Pisa, Toscana Mama, Lendinara (RO), Veneto