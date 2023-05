Dove si mangia meglio, la classifica: Napoli nella top five mondiale

Napoli continua a riscuotere successo internazionale. Per il portale internazionale Taste Atlas, il capoluogo partenopeo è la quarta città al mondo in cui si mangia meglio. Nella speciale classifica, che elenca le prime 100 località per qualità del cibo tradizionale, Firenze, Roma e Lima precedono Napoli. In quinta posizione c'è Hong Kong, seguita da Città del Messico, New York, Parigi, Tokyo e Milano che chiude la top ten.

Napoli ha ottenuto un coefficiente di 4,65 su 5. Valutazioni che TasteAtlas raccoglie grazie agli utenti di tutto il mondo che viaggiano.