Ciambella salata ai peperoni: facile e sofficissima

Veloce e facile da preparare, ma soffice e golossissima: la Ciambella salata ai peperoni è il rustico perfetto in ogni occasione.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti:

Per l'impasto:

3 uova a temperatura ambiente

100 ml di olio di semi

200 ml di latte

50 gr di parmigiano grattugiato

400 gr di farina

sale q.b.

1 bustina di lievito istantaneo per pizze e torte salate

Per la farcitura:

1 peperone giallo grande

1 peperone rosso grande

una decina di olive nere denocciolate

un cucchiao di capperi sotto sale

olio extra vergine di oliva

sale q.b.

1 spicchio d'aglio

100 gr di formaggio dolce (noi abbiamo usato l'Asiago, ma andranno bene anche provola o scamorza...)

parmigiano grattugiato q.b. per la superficie

Preparazione:

Lavate e pulite i peperoni, privateli di piccioli e semini e poi tagliateli a listarelle sottili. Soffriggeteli in padella lo spicchio d'aglio con l'olio. Aggiungete anche le olive nere tagliate a metà e i capperi ben sciacquati. Mescolate qualche secondo per far insaporire l'olio e poi aggiungete i peperoni.

Fate rosolare un minuto, mescolando, poi portate a cottura, coperto, aggiungendo di tanto in tanto un po' di acqua. Assaggiate e salate se necessario. Spegnete e lasciare raffreddare.

Preparate l'impasto della ciambella:

In una ciotola capiente, versate le uova sgusciate e aggiungete l'olio e il latte. Mescolate con una frusta a mano oppure con una forchetta. Unite anche una presa di sale, il parmigiano e mescolate ancora. Infine aggiungete la farina e il lievito. Mescolate energicamente fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Unite adesso anche i peperoni ormai raffreddati e il formaggio tagliato a piccoli cubetti. Mescolate con cura e versate tutto in uno stampo a ciambella ben oliato e infarinato. Livellate la superficie e poi spolverizzatela con un po' di parmigiano. Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 40 minuti. Verificate bene la cottura prima di sfornare infilando uno stecchino nel cuore della ciambella e assicurandovi che ne esca asciutto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lasciate assestare la vostra ciambella per qualche minuto, poi sformatela sul piatto da portata. Potete servirla calda o a temperatura ambiente, è sempre buonissima!