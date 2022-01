Supersoffice e superdeliziosa: la Ciambella alle noci con Nutella è un dolce perfetto per la merenda dei veri golosi.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo a ciambella 24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

160 gr di zucchero

250 gr di mascarpone

80 ml di olio di semi

140 gr di gherigli di noci

120 gr di farina

1 cucchiaino di estratto vaniglia

1 cucchiaio di Rum (facoltativo)

una bustina di lievito per dolci

Nutella q.b.

Preparazione

Partite tritando molto finemente i gherigli di noce (rendeteli quasi una farina).

In una ciotola capiente, montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, aggiungete il mascarpone, la vaniglia, il Rum e mescolate ancora. Unite anche l'olio a filo, continuando a mescolare con le fruste elettriche alla velocità minima.

Aggiungete la farina setacciata con il lievito e poi, infine, le noci tritate a farina. Mescolate tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

Versate l'impasto in uno stampo a ciambella oliato e infarinato e poi, a cucchiaiate, aggiungete la Nutella sulla superficie (se siete golosi, abbondate pure).

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 35 minuti. Prima di sfornare, verificate sempre la cottura infilando uno stecchino nel dolce, che dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare completamente e poi trasferite la vostra ciambella alle noci con Nutella su un vassoio e gustatela!