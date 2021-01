Ciambella di Carnevale soffice allo yogurt

Coloratissima, super golosa e semplice da preparare. La ciambella perfetta per il periodo di Carnevale

Coloratissima, super golosa e semplicissima da preparare: la Ciambella di Carnevale allo yogurt è perfetta per questo periodo. Un'allegra bontà che conquisterà grandi e piccini.

Per la base, abbiamo realizzato una velocissima e deliziosa ciambella 7 vasetti allo yogurt profumata al limone. Non occorrerà, quindi, pesare gli ingredienti ma utilizzare un vasetto di yogurt da 125 gr come unità di misura, una volta che l'avrete svuotato.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo a ciambella 22-24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

1 vasetto di yogurt da 125 gr (bianco oppure al limone)

1 vasetto di olio di semi

2 vasetti rasi di zucchero (anche meno, se non amate i sapori troppo dolci)

2 vasetti di farina

1 vasetto di fecola di patate (sostituibile con un altro vasetto di farina)

buccia (lavata e grattugiata) di un limone biologico

10 gr di lievito istantaneo per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

2 cucchiai di limoncello (facoltativi, sostituibili con 2 cucchiai di succo di limone)

Per decorare:

100 ml di panna per dolci già zuccherata (ben fredda di frigorifero)

confettini colorati

Preparazione:

Montate, con un una planetaria o con le fruste elettriche, le uova con lo zucchero fino a farle diventare una bella crema chiara, gonfia e spumosa, unite poi (sempre con le fruste in movimento ma a bassa velocità), lo yogurt, la vaniglia, il limoncello (o il succo di limone), la buccia di limone e l'olio.

A questo punto unite, un vasetto per volta, la farina, la fecola e poi il lievito. Mescolate con le fruste elettriche a bassa velocità fino a ottenere un impasto omogeneo.

Versate il composto nello stampo a ciambella oliato e infarinato. Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 35 minuti. Verificate che la cottura sia ultimata con uno stecchino che, una volta infilato nella torta, dovrà uscirne asciutto. Sformate il dolce sul piatto da portata solo quando sarà ben freddo.

A questo punto, potete passare alla decorazione. Poche mosse, per un risultato bello e allegro.

Montate a neve ferma la panna, distribuitela sulla superficie della ciambella in mondo morbido, creando un bell'effetto 'nuvola', come vedete nelle nostre foto. Decorate a piacere con confetti colorati di diverse misure.

