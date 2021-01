Ciambella di clementine profumata e sofficissima

La ciambella di clementine è un dolce sofficissimo e molto profumato. Per realizzarla dovrete utilizzare sia la buccia che la polpa di questo meraviglioso agrume. Se non trovate le clementine, potete utilizzare anche lo stesso peso di arance o mandarini.

Vediamo insieme come realizzarla:

Ingredienti (stampo a ciambella 24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

160 gr di zucchero

250 gr di clementine non trattate, peso con la buccia (circa 5)

300 gr di farina

100 ml di olio di semi

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

qualche goccia di aroma fior d'arancio (facoltativo, dona ancora più profumo al dolce)

una bustina di lievito istantaneo per dolci

zucchero in granella o lamelle di mandorle per decorare (facoltative)

Preparazione

Iniziate la vostra preparazione lavando accuratamente le clementine. Asciugatele e grattugiatene la buccia, mettendola da parte in una piccola terrina. Sbucciate la vostra frutta e poi frullatene tutta la polpa (le clementine non dovrebbero avere ossicini, nel caso ce ne sia qualcuno più grosso, eliminatelo).

In una terrina capiente, montate le uova con lo zucchero con le fruste elettriche fino a ottenere una bella crema spumosa e chiara, unite la buccia grattugiata e la polpa frullata delle clementine, la vaniglia e un paio di gocce di aroma fior d'arancio. Mescolate e poi aggiungete al composto anche la farina setacciata con il lievito, alternandola con l'olio a filo.

Mescolate tutto fino a ottenere un bel composto omogeno. Versate l'impasto nello stampo a ciambella ben oliato e infarinato e poi, se lo gradite, aggiungete abbondante zucchero in granella sulla superfcie. La decorazione in zucchero non è indispensabile, ma donerà al dolce soffice una crosticina croccante e deliziosa in superficie.

Cuocete in forno già caldo a 170° per circa 50 minuti. Prima di sfornare, verificate comunque che la ciambella sia ben cotta, infilando uno stecchino al suo interno che dovrà uscirne asciutto. Sformate la ciambella di clementine sul piatto da portata solo quando sarà completamente fredda.

