Christmas Tree Brownies: una ricetta golosa e veloce per Natale

Buoni, belli da vedere e, soprattutto, facili da preparare. I Christmas Tree Brownies sono un’idea carina e golosa che renderà la vostra tavola natalizia ancor più ricca e colorata. Un dessert delizioso da affiancare agli immancabili e tipici dolci della tradizione napoletana. La ricetta è un'idea di Ludovica Granata, appassionata di cucina creativa e fondatrice della pagina Instagram Sottolaclohe (@Sottolacloche). Di seguito vi indichiamo gli ingredienti e il procedimento per realizzarli.

INGREDIENTI:

4 uova

220 gr di cioccolato fondente

200 gr di burro

200 gr di zucchero

40 gr di cacao amaro

140 gr di farina

½ cucchiaino di lievito per dolci

1 pizzico di sale

1 bustina di vanillina (per frosting)

60 gr di burro

100 gr di zucchero a velo

colorante verde per dolci

confettini colorati per dolci

candy cane

PROCEDIMENTO:

FASE 1.

Sciogliere il burro con il cioccolato fondente in un pentolino, oppure a bagnomaria, a fuoco bassissimo. In una ciotola unire la farina con il cacao, la vanillina e il lievito. Da parte, in un’altra ciotola, montare le uova con lo zucchero, e il pizzico di sale, fin quando il composto non diventa gonfio e spumoso. Ci vorranno un paio di minuti.

FASE 2.

Unire al composto di uova e zucchero, il cioccolato e burro fuso. Amalgamare bene con una spatola e poi aggiungere man mano gli ingredienti polverosi, già uniti precedentemente.

FASE 3.

Foderare una teglia con la carta da forno e versarvi l’impasto all’interno. Infornare a 180° per 25-30 minuti (controllare con lo stecchino dopo 25 minuti, se serve continuare la cottura). Una volta sfornato lasciare raffreddare pochi minuti e nel frattempo preparare il frosting: montare il burro con lo zucchero a velo per qualche minuto, aggiungere il colorante alimentare (con il colore che si preferisce) e versare il frosting in una sac a poche.

FASE 4.

Tagliare i brownies a forma triangolare e decorare l’alberello a piacere, con frosting, corallini, caramelle. Io ho utilizzato un candy cane come base dell’albero.

Gallery