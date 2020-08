Lo chef della Pergola Heinz Beck a pranzo da Mimì alla Ferrovia

Heinz Beck, il tre stelle Michelin più famoso al mondo, è stato ospite del ristorante Mimì alla ferrovia insieme a Jean Todt, ex dirigente Ferrari e attuale presidente della FIA e al sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Certamente ciò che accomuna l'executive chef de la Pergola al potente Jean Todt e Clemente Mastella è la scelta della buona tavola e da Mimì alla ferrovia hanno potuto assaporare i veri sapori della tradizione partenopea nel clima di cordialità e familiarità che caratterizza l'accoglienza della famiglia Giugliano che gestisce da circa 80 anni lo storico ristorante nei pressi di Piazza Garibaldi", fanno sapere dal ristorante.

Beck è con la famiglia a Napoli per festeggiare il compleanno della moglie e del suocero, e ha scelto di tornare da Mimì, dove era stato nel 2001 in occasione della presentazione del suo primo libro. "Ci ha detto di non aver mai dimenticato quei sapori così genuini ma al contempo così sapientemente realizzati, che bilanciano fedeltà alla tradizione e slancio verso più ricercate evoluzioni gourmet", spiegano i gestori di Mimì.