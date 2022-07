Cheesecake vaniglia e cioccolato senza cottura

La cheesecake senza cottura alla vaniglia e cioccolato è la torta perfetta per l'estate: fresca, golosa, velocissima da preparare, è ideale anche per compleanni e occasioni speciali che cadono in questa stagione.

Vediamo insieme come prepare la cheesecake senza cottura vaniglia e cioccolato:

Ingredienti (stampo tondo a cerniera 20 cm):

PER LA BASE

200 gr di biscotti al cacao

80 gr di burro fuso

PER LA CREMA:

200 gr di ricotta

200 gr di philadelphia (o formaggio spalmabile simile)

3 cucchiai di zucchero al velo

un cucchiaino di estratto vaniglia

170 ml di panna vegetale per dolci (freddissima) + 2 cucchiai per la sciogliere la gelatina

4 gr di gelatina alimentare in fogli (2 fogli)

2 cucchiai di Nutella (facoltativi)

2 cucchiai di gocce di cioccolato fondente fredde di frigo (facoltative)

PER LA COPERTURA:

150 gr di cioccolato fondente,

150 ml di panna per dolci (vegetale o fresca)

merighette colorate e cuoricini di zucchero per decorare (facoltative)

Preparazione

Per la base: fondete il burro a bagnomaria e tritate finemente i biscotti. Mescolate bene tutto in una terrina e poi versate nella tortiera a cerchio apribile, che avrete prima foderato per bene con forno. Premete con il dorso di un cucchiaio o con il fondo di un bicchere per ottenere una base eterogena e compatta. Mettete in frigo mentre preparate la farcia.

Per la farcia: per prima cosa, mettete i fogli di gelatina in ammollo in acqua fredda per una decina di minuti.

Intanto, in una ciotola, mescolate con le fruste elettriche la ricotta, il formaggio spalmabile e zucchero al velo (mettete cucchiai rasi e assaggiate per verificare se è dolce al punto giusto per i vostri gusti) Versate in ciotola anche la panna e montate tutto per qualche minuto, fino a che non avrete ottenuto una crema liscia, gonfia e soda.

Strizzate bene la gelatina ormai ammollata e mettetela in un pentolino con i 2 cucchai di panna. Fate sciogliere a fuoco dolce, senza portare a bollore. Versate la panna con la gelatina (attraverso un colino) nella farcia e mescolate.

A questo punto, noi abbiamo aggiunto anche un po' di gocce di cioccolato fondente, per smorzare la dolcezza della cheesecake, ma sono facoltative.

Riprendete la base di biscotti dal frigo, versate metà della farcia e livellate bene. Aggiungete (se lo gradite) due cucchiai di nutella e spalmpate creando un inserto appena più piccolo del cerchio della farcia (così non si vedrà dall'esterno). Livellate bene e poi versate sopra la restante crema alla vaniglia. Livellate tutto con cura e mettete in frigo per tre ore oppure in freezer per un'ora.

Per la ganache di copertura: tritate il cioccolato finemente e trasferitelo in una ciotola, mettete la panna in un pentolino e portate a sfiorare bollore, Versatela poco per volta sul cioccolato tritato, mescolando sempre fino a ottenere una crema fluida e liscia. Versate delicatamente la ganache sopra la cheesecake facendo attenzione a ricoprirla tutta. Rimettete in frigo per una o due ore. Sformate molto delicatamente la torta dallo stampo a cerniera apribile.

Potete servirla così oppure decorarla per un'occasione speciale: noi abbiamo usato meringhette rosa e bianche e cuoricini di zucchero solo su metà cheesecake, creando un decoro a mezzaluna molto delicato.

La cheesecake senza cottura vaniglia e cioccolato si conserva in frigo per un paio di giorni.

IN FOTO: Cheesecake vaniglia e cioccolato di V. Graniero | NapoliToday