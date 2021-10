Cheesecake di Halloween con ragnatela

Ecco un'idea simpatica e golosa per il periodo di Halloween: la Cheesecake con ragnatela.

Un dolce semplice da realizzare, ma di grande effetto e, soprattutto, golosissimo. Si tratta di una cheesecake cotta al mascarpone e ricotta, con la una superficie decorata con Nutella e una ragnatela realizzata con cioccolato bianco. Vi basterà, quindi, solo una sac a poche (oppure un conetto di carta forno) per portare in tavola una torta 'bella da paura!'

Per la base, potrete utilizzare la vostra cheesecake cotta preferita (ad esempio una alla zucca). Se, invece, volete preparare proprio la nostra, allora cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial.

Una volta che la vostra cheesecake sarà pronta (e ben raffreddata) potrete procedere con la decorazione.

Stendete bene la Nutella nel naturale avvallamento che si formerà in cottura sulla superficie della vostra cheesecake. In alternativa, potete anche decorare con una ganache al cioccolato fondente.

Tagliate grossolanamente al coltello circa 60 gr di cioccolato bianco di buona qualità e fatelo sciogliere a bagnomaria. Una volta sciolto, versatelo un piccolo conetto di carta forno da usare come sac a poche (oppure in una sac a poche con bocchetta liscia molto piccola).

Realizzate una spirale sulla cheesecake come vedete nelle foto. Poi, velocemente (prima che il cioccolato raffreddi e si indurisca), procedete a dare forma alla ragnatela: con uno stecchino disegnate gli spicchi della torta tracciando 4 linee (oppure 8, se volete una ragnatela stretta) partendo dal centro verso l’esterno (pulite spesso lo stecchino così non verranno macchie), poi cambiate verso e disegnate altre 4 (o altre 8) linee partendo dall'esterno verso il centro. Noi abbiamo completato con una piccola meringhetta bianca al centro, ma voi potete anche aggiungere ragnetti o pipistrelli in cioccolato.

Potete conservare la vostra cheseecake di Halloween con ragnatela per 2-3 giorni in frigorifero, ma lasciatela a temperatura ambiente per circa mezz'ora prima di gustarla.