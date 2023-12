Il menu d'oro di Cannavacciulo: quanto costa il Capodanno a Villa Crespi

Quanto costa il cenone di Capodanno di Antonino Cannavacciuolo? Lo chef napoletano propone nella straordinaria cornice di Villa Crespi, location da tre stelle Michelin sul lago d'Orta, in Lombardia, un percorso culinario di 11 portate, ma il prezzo è da far venire giramenti di testa alla gente comune. Cifra fissa a 450 euro a persona, ma attenzione, le bevande sono escluse. Il che significa che tra champagne e vino il conto potrebbe salire vertiginosamente. Di seguito, il menu di Cannavacciuolo per il cenone del 31 dicembre.

Stuzzichino dello Chef

Ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello

Scampi di Sicilia alla pizzaiola, acqua di polpo

Sedano rapa, aglio nero e frutto della passione

Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale

Riso Carnaroli, burro, salvia e aringa affumicata

Branzino brulé, barbabietola e rapa

Testacoda di manzo

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Piccola pasticceria, babà e code di aragosta