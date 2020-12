Temporary restaurant stellato: cena e dormi con il Veritas al Parker's

Due grandi eccellenze napoletane fanno squadra per offrire cena e pernottamento stellato nelle feste natalizie. Occasione da non perdere per gli amanti della cucina gourmet al temporary restaurant del Veritas al Grand Hotel Parker's, in pieno rispetto delle norme anti Covid.

"E' stato già un bellissimo successo! Vi ricordiamo che la speciale formula "Cena & Dormi" è disponibile anche presso il George Restaurant, il rinomato ristorante stellato del Parker's. Perchè una Stella tira l'altra! Oggi abbiamo scelto questa foto che ci ritrae insieme, uniti, all'inizio di questa avventura, per ringraziare Tani Avallone e la sua famiglia, per averci regalato questa bella favola di Natale. Vi aspettiamo quindi presto, fino al 10 gennaio: 〰 dal mercoledì al sabato, dalle 20.00 alle 23.00 è possibile prenotare la cena sul nostro sito www.veritasrestaurant.it, oppure scrivendoci sulla nostra info@veritasrestaurant.it o se preferisci chiamandoci allo + 39 081 66 05 85. Pernottamento e garage te li regaliamo noi! Non è una favola, è una Stella! Anzi, due", scrivono sulla pagina Facebook del Veritas gli ideatori dell'iniziativa che sta già riscuotendo successo.