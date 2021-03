Casatiello e Pastiera: i migliori prodotti campani direttamente a casa per Pasqua 2021

Ogni festività che si rispetti esige i suoi piatti tradizionali e Napoli omaggia la Pasqua con due preparazioni d'eccezione: una rustica e una salata: Il Casatiello e la Pastiera.

Il primo è uno straordinario rustico a forma di ciambella, caratterizzato dall'utilizzo della sugna all'interno dell'impasto base e da un ripieno molto ricco di salumi e formaggi.

In genere il Casatiello accompagna tutti e tre i giorni pasquali: ottimo come pranzo (o cena) alla vigilia (tanto per tenersi "leggeri" in vista dell'abbuffata del giorno seguente!), sempre presente accanto alla cosiddetta "fellata" (antipasto di salumi affettati) di Pasqua e piatto forte della scampagnata di Pasquetta.

Per la Pasqua 2021, grazie a ShopToday, con un solo click è possibile acquistarlo online dalla pestigiosa Pasticceria Madò che lo prepara artigianalmente e lo consegna fresco come appena sfornato. Un ottimo Casatiello Napoletano da 1 kg, a prezzo scontato del 30% e senza spese di spedizione. Speciale anche come idea regalo!

La Pastiera, invece, è la regina indiscussa delle torte (o crostate, visto che ha un friabile e goloso guscio di pasta frolla) fatte in casa.

Le sue origini sono di certo antiche e ormai miste a narrazioni leggendarie, una nascita intrisa di storie che vanno dai Borboni alla sirena Partenope. Quel che è certo è che la Pastiera, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, non manca mai nel menu di Pasqua dei napoletani. E' il dolce che accompagna tutto il periodo delle festività: mobilita la famiglia durante tutta la settimana pre-pasquale, con la sua lunga preparazione e poi si continua a gustarla fino al lunedì di Pasquetta.

Ogni famiglia napoletana custodisce gelosamente la sua ricetta, tramandata da generazioni. Ma su ShopToday, è possibile acquistare online, sempre dalla pestigiosa Pasticceria Madò, anche una buonissima pastiera napoletana da 1 kg, al prezzo scontato del 35% e senza spese di spedizione. Dolcissima anche come idea regalo, da inviare direttamente a casa delle persone che più amiamo.

Immancabile, inoltre, a Pasqua, sulle tavole di tutti gli italiani, anche la golosissima Colomba. Un dolce pasquale apprezzatissimo anche dai napoletani.

Con ShopToday, anchela Classica Colomba Artigianale da 1kg con Uvetta Australiana e Canditi, potrà arrivare direttamente a casa, acquistandola online al prezzo scontato del 35%.