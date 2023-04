Carciofi ripieni al forno: la ricetta napoletana

A Pasqua non possono mancare i carciofi. Una verdura versatile e quindi preparabile in diverse ricette. Questa volta vi proponiamo i carciofi ripieni al forno, un piatto tipico napoletano squisito e facile da realizzare. Per il pranzo di Pasqua potete servirlo insieme alla tradizionale 'fellata pasquale' o come contorno. La ricetta è tratta da “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo.

Ingredienti:

8 carciofi

2 etti di provola

1 etto di prosciutto cotto

2 uova

parmigiano grattugiato

sale

pepe

olio

Procedimento:

Privare i carciofi delle spine e foglie dure. Metterli in acqua per mezz'ora. Tagliare i carciofi a metà e porli uno accanto all'altro in un ruoto. Su ogni metà mettere una fettina di prosciutto, una fettina di provola. In un piatto battere le uova con sale, pepe e formaggio, versare a cucchiate il tutto sui carciofi, aggiungendo un bicchiere di olio, uno di acqua e infine mettere il ruoto nel forno caldo per circa mezz'ora.