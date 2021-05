Carciofi indorati e fritti: ricetta napoletana passo passo

Oggi vi proponiamo la ricetta, passo passo, dei carciofi indorati e fritti: un piatto tradizionale partenopeo facilissimo da preparare e gustosissimo.

Perfetto sia come antipasto che come contorno, è buonissimo anche come secondo accompagnato da un bel contorno fresco ed è davvero sfizioso da servire con l'aperitivo. Un piatto davvero versatile e sempre di gran successo.

Vediamo insieme come preparare i carciofi indorati e fritti:

Ingredienti per 4 persone

4 carciofi

2 uova

farina q.b.

1 limone

sale e pepe

olio di semi per friggere

Preparazione

Pulite i carciofi: eliminate tutte le foglie esterne e dure e poi tagliate l'estremità superiore delle foglie restanti e la parte più dura del gambo (vi resterà il cuore, la parte più chiara e morbida). Tagliate a metà i cuori di carciofo, pulite l'interno eliminando la peluria e poi tagliateli ancora in tre spicchi più piccoli (otterrete quidi 6 spicchi da ogni carciofo).

Man mano che tagliate gli spicchi di carciofo, adagiateli in una ciotola che avrete riempito con acqua e succo di un limone. Questo liquido acidulo eviterà che i carciofi anneriscano.

Intanto, portate a bollore l'acqua in una pentola capiente, tuffatevi i carciofi e fateli bollire per qualche minuto, solo il tempo di farli ammorbidire (questo passaggio vi consentirà di ottenere dei carciofi fritti veramente morbidissimi e ben cotti all'interno). Scolateli e tamponateli su carta assorbente.

In una ciotola, preparte un battuto con uova, sale e pepe. In un vassoio, invece, distribuite abbondante. farina. Intanto riscaldate anche abbondante olio di semi in una padella capiente.

Passate gli spicchi di carciofo, uno a uno, prima bene nella farina e poi nel battuto d'uovo, rigirando per ottenere una copertura perfetta. Immergeteli, mano mano, delicatamente nell'olio bollente e friggeteli rigirandoli spesso, finché saranno ben dorati da entrambi i lati. Man mano che saranno pronti, tirateli via con un mestolo forato e adagiateli su carta assorbente o carta paglia. Serviteli caldi, ma anche a temperatura ambiente sono buonissimi.