Carciofi alla giudia: la versione napoletana

I carciofi alla giudia sono una tipica ricetta romana, ma esiste anche una versione napoletana. La ricetta originale prevede rigorosamente l’utilizzo delle mammole, i tipici carciofi romaneschi molto paffuti e dalla forma arrotondata, perchè solo questo tipo di carciofo, durante la cottura in olio d’oliva ad alta temperatura, prende la tipica forma a fiore con i petali arricciati e ben aperti. Questa gustosa ricetta nella versione più tradizionale prevede una doppia frittura in olio d’oliva, ma esiste una versione partenopea che prevede l’utilizzo dei carciofi napoletani. Si tratta di un piatto da servire caldo come antipasto, contorno o secondo vegetariano. Ecco la ricetta con tutti i passaggi per realizzarlo.

Ingredienti per 4 persone:

10 carciofi

1 limone

olio

sale

pepe

Procedimento:

Pulire i carciofi togliendo le foglie esterne e lasciando circa 4 cm di gambo. Allargare la foglie ed internamente salateli, pepateli ed infine poneteli in un recipiente di terracotta con una quantità di olio di semi da ricoprire i carciofi fino a metà. I carciofi dovranno essere messi con il gambo all’insù. Dopo qualche minuto che l’olio sarà caldo, girate i carciofi su di un lato e poi dall’altro. Quando saranno teneri raddrizzateli e lasciateli cucinare ancora per 10 minuti. Toglierli dal fuoco, scolarli su carta assorbente, e serviteli.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo