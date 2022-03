Carciofi e patate alla napoletana: la ricetta tradizionale

Uno squisito piatto della tradizione culinaria partenopea che può essere servito sia come secondo che come contorno. La ricetta, nasce dalla cucina contadina, ed è veloce e facile da preparare. Con un pò creatività potete anche utilizzare questo favoloso mix per farcire una torta salta. Ecco di seguito tutti i passaggi per realizzarlo.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di patate

8 carciofi

1 misurino d’olio

2 agli

prezzemolo

sale.

Procedimento:

Sbucciare le patate e tagliarle a pezzettini. Pulire e tagliare i carciofi e farli a fettine. Lavare il tutto e metterlo in una padella insieme all’aglio, il sale, il prezzemolo, aggiungere infine un bicchiere d’acqua. Coprite e fate cuocere per circa 25/30 minuti fino a quando le patate e i carciofi non diventano morbidi.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo