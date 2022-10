Cappello del cardinale: la ricetta del goloso timballo di pasta

Oggi vi proponiamo un timballo di pasta davvero delizioso e molto scenografico:il cappello del cardinale. La preparazione è certamente un po' laboriosa, ma tutti i passaggi sono semplici da realizzare e il risultato finale è di grande effetto.

La ricetta è del nostro lettore e ottimo cuoco Mirko Morra (che ringraziamo molto per lo splendido consiglio culinario), noi l'abbiamo testata e ve ne assicuriamo l'ottima riuscita e la grande golosità.

La quantità degli ingredienti che vi forniamo è utile per uno stampo a ciambella grande (30 cm), per una bella tavolata tra amici e parenti. Potete diminuire tutte le dosi di un terzo per uno stampo da 22-24 cm.

Ingredienti (stampo a ciambella 30 cm)

- Fettuccine 500gr (o tagliatelle)

- Prosciutto cotto x foderare lo stampo: 8 - 10 fette tagliate non troppo sottili

- Piselli 300 gr (andranno bene anche i surgelati)

- Macinato 300 gr

- Grana grattugiato 150 gr circa

- Pecorino romano grattugiato 100 gr circa

- Provola di Agerola a dadini 400 gr

- olio extra vergine di oliva

- sale

- mezzo bicchiere di vino bianco

Per la besciamella :

- 1 litro di latte

- 100 gr di burro

- 75 gr di farina 00

- noce moscata q.b. (facoltativa)

- pepe q.b.

- sale q.b.

Preparazione:

Iniziate dalla cottura della carne macinata: fatela soffriggere in una padella antiaderente con un filo di olio extra vergine di oliva. Non appena avrà preso colore, sfumate con un po' di vino bianco. Cuocete per qualche minuto, senza esagerare, per non rendere la carne stopposa (dovrà continuare a cuocere in forno con il resto degli ingredienti).

Passate alla preparazione dei piselli: fateli cuocere in abbondante acqua con un pizzico di sale, dopo il bollore basteranno pochi minuti (circa cinque) e saranno pronti. Scolateli e lasciare raffreddare.

Passate ora alla besciamella, che dovrà risultare fluida e cremosa, ma non troppo densa: mettete a scaldare il latte in un bollitore, intanto, in un altro tegame più grande scogliete il burro e poi unite la farina mescolando rapidamente per non creare grumi. Versate il latte caldo a filo mescolando il tutto con una frusta, senza fermarvi, fino a raggiungere il bollore che permetterà alla besciamella di addensare. Cuocete mescolando ancora pochi minuti. A fuoco spento, aggiungete un pizzico di sale, pepe e noce moscata (se la gradite) mescolando fino ad amalgamare bene il tutto.

Il nostro Mirko, a questo punto, ci suggerisce un passaggio che darà più gusto alla crema: unite subito alla besciamella appena fatta anche una parte del Grana e una parte del pecorino e mescolate con una frusta a mano. In questo modo, grazie al calore, i formaggi si scioglieranno donando più gusto e colore alla salsa.

Una volta pronta la besciamella, cuocete anche la pasta in una pentola con abbondante acqua leggermente salata. Scolatela molto al dente (basterà cuocerla per circa metà del tempo indicato in confezione).

Ora siete pronti per assemblare il vostro cappello del cardinale:

Imburrate bene lo stampo a ciambella, poi foderatelo completamente con le fette di prosciutto cotto.

In una ciotola capiente, versate il macinato, i piselli, la besciamella, la provola a dadini e mescolate velocemente. Aggiungete anche la pasta e i formaggi grattugiati rimanenti ed mescolate con cura per condure bene le fettuccine.

Quando tutto sarà ben amalgamato, versatelo nello stampo foderato precedentemente e livellate bene. Cuocete in forno già caldo a 180 gradi per circa 45 minuti.

Dopo la cottura, attendete che lo stampo si raffreddi per poterlo capovolgere sopra un bel piatto da portata. Tagliate - con cura - a fette il vostro timballo e servitelo.