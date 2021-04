Calzone al forno con cicoli e ricotta

Il calzone al forno con cicoli (i ciccioli in napoletano) e ricotta è una pizza con il più classico dei ripieni partenopei. Buonissimo, dal sapore intenso, ma anche facile da fare.

Vediamo insieme come prepararlo:

Ingredienti (x 4 calzoni grandi)

1 kg di pasta per pizza (se vi occorre la ricetta, trovate la nostra nelle note in fondo alla pagina)

250 gr di passata di pomodoro

200 gr di ricotta

200 gr di provola di Agerola

150 gr di cicoli (ciccioli) a listarelle

60 gr di parmigiano grattugiato

olio extravergine di oliva

sale e pepe

basilico

Preparazione

Dividete l'impasto della pizza in 4 panetti uguali. Stendete ogni panetto, con le mani, in un disco sottile.

Condite metà di ogni disco con un bel cucchiaio di passata di pomodoro, poi aggiungete un pizzico di sale e qualche foglia di basilico. Proseguite aggiungendo alla farcia la ricotta precedetemente lavorata con una forchetta per ammorbidirla e sopra distribuite cicoli, provola a cubetti e infine una spolverata di parmigiano e un pizzico di pepe.

Richiudete i dischi formando delle mezzelune e sigillate benissimo i bordi. Adagiate ogni calzone in una leccarda leggermente unta (oppure coperta con carta forno), spennellate le superficie con poco olio e cuocete in forno già caldo a 200° per 10-15 minuti o finché non saranno ben cotti e dorati.

NOTE

Ingredienti per l'impasto della pizza:

1 kg di farina 00

600 ml circa di acqua tiepida

4 gr di lievito di birra fresco

sale q.b.

1 cucchiaio di olio extra vergine

Preparazione: disponete la farina a fontana su una spianatoia, versatevi al centro il lievito disciolto in un po’ d’acqua tiepida, unite l’olio e lavorare energicamente. Continuare a lavorare aggiungendo una presa di sale e poi acqua tiepida un po’ alla volta finché l’impasto non sarà compatto, liscio ed elastico. Formate un panetto e lasciatelo lievitare in ambiente tiepido, coperto da uno strofinaccio pulito, finché l'impasto non sarà triplicato di volume.