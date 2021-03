Calamari ripieni in padella: ricetta facile passo passo

I Calamari ripieni in padella sono un classico secondo di pesce buonissimo e facile da preparare. Dovrete solo prestare attenzione a non rompere i calamari mentre li ripulite dalle interiora per ottenere un risultato davvero perfetto.

Vediamo insieme come prepararli:

Ingredienti per 2 persone

2 calamari medi

100 gr circa di mollica di pane

1 uovo

2 spicchi d'aglio

150 ml di vino bianco

una decina di olive nere denocciolate

sale e pepe

olio extra vergine di oliva

prezzemolo

1 cucchiaio di capperi dissalati

1 peperoncino

250 gr di pomodorini (in scatola, con tutto il sugo di conserva oppure potete usare pomorini freschi con l'aggiunta di 100 ml di passata)

1 cucchiaio circa di pangrattato

Preparazione

Iniziate pulendo bene i calamari: privateli dei tentacoli, delle alette laterali e ripulite bene l'interno facendo attenzione a non romperli. Lavateli delicatamente sotto l'acqua corrente e metteteli da parte.

Preparate il ripieno: tagliuzzate i tentacoli, lavateli e metteteli da parte. In una padella, fate soffriggere uno spicchio d'aglio con un cucchiaio d'olio. Fate insaporire l'olio, poi eliminate l'aglio e unite i tentacoli. Lasciate soffriggere qualche secondo, poi aggiungete 50 ml di vino, fate sfumare e portate a cottura. Una volta cotti, fate raffreddare un po' i tentacoli.

Intanto fate ammorbidire la mollica in una ciotola con un po' d'acqua. Tritate grossolanamente olive, capperi e prezzemolo.

In un'altra ciotola unite ora i tentacoli cotti, la mollica di pane bagnata, strizzata bene e sbriciolata, l'uovo e poi le olive, i capperi e il prezzemelo tagiuzzati. Condite il ripieno con sale e pepe e mescolate bene. A questo punto, unite il pangrattato poco alla volta finché il composto diventa compatto al punto giusto.

Riempite i calamari con il composto preparato, lasciando vuoto circa un cm dal bordo per poterli richiudere facilmente con qualche stuzzicadenti (come vedete in foto).

Nella stessa padella in cui avete cotto i tentacoli (passate un po' di carta assorbente per pulirla). Fate soffriggere l'altro spicchio d'aglio e il peperoncino con un bel giro d'olio. Aggiungete i calamari ripieni e fateli rosolare bene da entrambi i lati. Quando saranno dorati, eliminate l'aglio e unite il rimanente vino. Fate sfumare un minuto, poi aggiungete i pomodori (se sono quelli freschi, lavati e tagliati a metà e la passata), un po' di sale, coprite e portate a cottura. Controllate spesso, girate i calamari di tanto in tanto e, se occorre, di tanto in tanto, unite qualche cucchiaio d'acqua.

NOTE:

Il sugo di questo piatto è perfetto anche per condire la pasta.

Il piatto ha tra le sue caratteristiche quella di essere 'piccantino', ma se non lo gradite, potete anche omettere il peperoncino.

