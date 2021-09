Calamaretti al vino bianco: la ricetta napoletana

Uno piatto di pesce gustoso, delicato e veloce, ideale per una cena in compagnia

I calamaretti al vino bianco sono una piatto tipico partenopeo ideale per quando si va di fretta ma non si vuole rinunciare al gusto. La ricetta prevede, infatti, pochi e semplici passaggi. Per valorizzare ancor di più il piatto lo si può servire accompagnato da un contorno di patate al forno, verdure grigliate o carciofi alla napoletana. Di seguito tutti i passaggi per prepararlo.

Ingredienti:

1kg di calamaretti (freschi preferibilmente o congelati)

1 spicchio d’aglio

1 bicchiere di vino bianco secco

1 ciuffo di prezzemolo

1/2 limone

sale

pepe

peperoncino rosso

olio

Procedimento:

Pulire, lavare i calamaretti e farli sgocciolare. In una casseruola mettere una tazza di olio e l’aglio schiacciato togliendolo quando è sfritto. Aggiungere i calamaretti e far cuocere. Quando è asciugato il liquido mettere poco per volta il vino e far cuocere per 15 o 20 minuti a seconda della grandezza. A cottura ultimata aggiungere il succo del mezzo limone e servire caldo. ?

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo