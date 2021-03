Bucatini alla pizzaiola: l'antica ricetta napoletana

Come quasi tutte le pietanze della tradizione culinaria partenopea, nasce come piatto povero per riciclare gli avanzi di carne o il sugo del giorno prima

Anche il sugo alla pizzaiola, come quasi tutte le pietanze della cucina napoletana, nasce come piatto povero per riciclare gli avanzi di carne o il sugo del giorno prima. Come fa intuire il nome, si rifà al sugo preparato per condire la pizza, e più specificatamente alla pizza marinara, a base di pomodoro, aglio e dell’origano. Generalmente viene utilizzato per condire la carne (conosciamo tutti le famose “fettine alla pizzaiola”) ma anche la pasta (i bucatini). Di seguito vi riportiamo la ricetta con tutti i passaggi per preparare i bucatini alla pizzaiola.

Ingredienti per 5 persone:

500 gr di bucatini

1 pelata da 1/2 kg o 300 gr di pomodori freschi

1 spicchio d’aglio grosso

origano

prezzemolo

sale

pepe

olio d’oliva

250 gr di fior di latte

parmigiano grattugiato

Procedimento:

Preparare la salsa alla pizzaiola, facendo soffriggere l’aglio nell’olio di oliva, aggiungendo i pomodori freschi a pezzi dopo averli lavati (oppure una pelata da 1/2 kg). Quindi aggiungere 3 o 4 pizzichi di origano, sale, pepe e, per ultimo, il prezzemolo. Volendo si può preparare questa salsetta con delle fettine di carne che si toglieranno a metà cottura per non farle indurire, si ultimerà la cottura della carne un pò prima di servirla. Mentre lentamente si cuoce la salsa, si lessano i bucatini (toglierli molto al dente). Quindi scolarli molto bene e versarli in una zuppiera, e condirli con 2 o 3 mestoli di salsa, una grattugiata di parmigiano e il fior di latte a pezzi. Girare tutto in modo da amalgamare bene il condimento e mettere il tutto in un ruoto dopo aver versato l’altra salsa e parmigiano. Mettete in forno caldissimo per 5 minuti e poi far dorare i bucatini per altri 5 minuti con grill, o forno caldissimo. Prima di servire lasciarli riposare per qualche minuto per meglio tagliare le fette.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo