Broccoli di foglia alla monachina: la ricetta napoletana

I broccoli di foglia alla monachina sono un contorno tipico napoletano, perfetto per accompagnare sia secondi di carne che di pesce. Si tratta di un piatto squisito ma anche molto salutare. E’ noto a tutti quanto i broccoli facciano bene all’organismo: sono, infatti, considerati un vero e proprio toccasana. Di seguito vi proponiamo l’antica ricetta napoletana e tutti i passaggi per realizzare ottimi broccoli alla monachina.

Ingredienti per 6 persone:

3 fasci di broccoli di foglia

olio

aglio

50 gr di pinoli

100 gr di porri

Procedimento:

Scaldare i broccoli in acqua salata, scolarli dopo 20 minuti di bollitura. In un tegame mettere l’olio, l’aglio, i pinoli, i porri e quando passi si gonfiano, aggiungere i broccoli e lasciare appassire lentamente, salare e lasciar cuocere a fuoco moderato per 20 minuti.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo