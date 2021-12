Braciole di verza: la ricetta napoletana

Chi lo dice che le braciole sono solo fatte con la carne!? Oggi vi proponiamo le braciole di verza, un piatto gustoso e nutriente. La verza, infatti, grazie al suo contenuto in sali minerali, vitamine e oligoelementi, è un ottimo riequilibratore dell’organismo capace di rinforzare le difese immunitarie. Le braciole sono preparate con foglie di verza sbollentate che avvolgono un ripieno di carne tritata, mortadella, uovo e pecorino.. una vera bontà. Di seguito vi indichiamo tutti i passaggi per realizzarli.

Ingredienti:

1 verzo

1 misurino di olio

1 spicchio di aglio

100 gr di mortadella

1/4 di carne tritata

1 uovo

pecorino

mollica di pane

sale

pepe

Procedimento:

Dal verzo ben lavato prendete le foglie più tenere e fate fare un bollo in acqua salata, colate e su ogni foglia mettere un pò d’impasto che avete preparato con la carne tritata, l’uovo e la mollica di pane, pecorino grattugiato e sale. Aggiungete anche la mortadella a pezzettini. Arrotolate, quindi, queste foglie di verso, legatele con filo bianco, salate, pepate e fatele rosolare bene per mezz’ora in olio e aglio tagliato a pezzetti.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo