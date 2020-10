Bombe di patate salate: la ricetta napoletana

Le bombe di patate sono una ricetta tipica napoletana, molto versatile: si presta, infatti, a una serie pressoché infinita di varianti. Quella che vi proponiamo oggi prevede una farcitura a base di formaggio e prosciutto. Una frittua sfiziosa, ideale da servire come antipasto o come accompagnamento per un aperitivo. La ricetta è facile e veloce da preparare, anche all'ultimo momento: di seguito vi elenchiamo gli ingredienti e spiegamo il procedimento per prepararle.

Ingredienti per 4 persone:

1/2 kg di patate vecchie e asciutte

1/2 di farina

5 uova (3 intere e 2 tuorli)

2 quadretti di lieviti di birra

100 gr di burro

sale

Procedimento:

Si scaldano le patate e si schiacciano con il matterello. Si fa fonte della farina, al centro si mettono le patate e il lievito. Si aggiungono poi le uova e si lavora tutto assieme. Se le patate hanno cacciato troppa acqua, si aggiunge ancora un poco di farina. L’impasto deve risultare bella consistente e liscio, ma attenzione a non lavorarlo troppo altrimenti c’è il rischio che le patate caccino ancora più acqua. Arrotolare un pezzo di pasta per volta a forma di salsicciotto, e tagliare a quadrati. Mettere a crescere queste porzioni di pasta in un luogo caldo: si capisce che sono cresciute perchè la forma non è più quadrata ma tonda. Figgere in olio a temperatura moderata. Volendo si può aggiungere del prosciutto (o salame) e del formaggio (versione salata), oppure marmellata (o zucchero) per una versione dolce.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo