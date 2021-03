Bombe di brioche al forno sofficissime con Nutella

Oggi vi proponiamo la ricetta delle bombe di brioche al forno farcite con Nutella per una colazione super golosa.

Vediamo insieme come prepare delle brioche davvero sofficissime:

Ingredienti x 12 bombe di brioche

500 gr di farina manitoba + poca per la spianatoia (se occorre)

2 uova piccole

110 gr di zucchero

200 ml di latte a temperatura ambiente

70 ml di olio di semi

4 gr di lievito di birra secco

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

biccia di 1 limone o arancia non trattata

Nutella q.b. (o la vostra crema spalmabile preferita o anche confettura)

1 uovo per spennellare

zucchero a velo per decorare

Preparazione

Aggiungete il lievito secco alla farina insieme a 1 cucchiaio di zucchero preso dal totale. Mescolate bene, poi aggiungete il restante zucchero e l'uovo leggermente sbattuto. Iniziate a mescolare, poi unite il latte, l'olio, la vaniglia e la scorza di limone (o arancia) ben lavata e grattugiata.

Mescolate prima nella ciotola con un cucchiaio e quando il composto inizierà a compattarsi, versatelo sulla spianatoia e impastate vigorosamente a mano per una decina di minuti (se l'avete, potete anche usare la planetaria con la frusta a gancio). Solo se necessario, aggiungete pochissima farina sulla spianatoia man mano che impastate. Dovrete ottenere un panetto liscio, morbido e non appiccicoso.

Ungete leggermente una ciotola, mettetevi il panetto all'interno, coprite con pellicola o con un panno di cotone pulito e lasciate lievitare in luogo caldo e asciutto per almeno 3 ore (l'impasto dovrà crescere molto di volume, quasi triplicare).

Riprendete l'impasto e, dalla ciotola, delicatamente fatelo cadere sulla spianatoia leggermente infarinata (aggiungete sempre pochissima farina per evitare di alterare la consistenza dell'impasto). Allargatelo piano con le mani fino a ottenere un rettangolo alto poco meno di 2 cm. Ritagliate con un coppapasta (diametro 8 o 10) o con un bicchiere tanti cerchi, adagiateli uno a uno sul palmo della mano, farciteli al centro un cucchiaino abbondante di Nutella e poi richiudete bene formando delle palline.

Adagiate le palline sulla leccarda da forno coperta da carta forno, coprite le brioche con pellicola e lasciatele lievitare ancora per una o due ore. Quando saranno ben lievitate e gonfie, spennellatele con l'uovo leggermente battuto e cuocetele in forno già caldo a 180° per circa 15 - 20 minuti. Le brioche dovranno essere gonfie, dorate sopra e leggermente anche sotto, ma ben soffici all'interno. Sfornatele e lasciatele raffreddare qualche minuto su una gratella per dolci, poi ricopritele di zucchero a velo e servitele!